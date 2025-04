Veja os benefícios do ócio criativo para a saúde

Criado pelo sociólogo italiano Domenico De Masi, o termo “ócio criativo” significa a conciliação harmônica entre o trabalho, os estudos e os jogos, ou seja, o uso do lazer e do aprendizado para a produtividade e inovação.

O ócio comum e o criativo não são iguais. De acordo com a psicóloga Luciane Rabello, o primeiro é caracterizado por momentos de inatividade sem propósito, como assistir TV ou ficar nas redes sociais de forma passiva. O segundo, por outro lado, envolve uma pausa intencional e enriquecedora. “A diferença principal está na qualidade do descanso e no impacto positivo gerado”, complementa.

Atividades para cada idade

O ócio criativo pode ser praticado por qualquer pessoa. Contudo, existem atividades que podem ser mais benéficas para cada faixa etária. O Dr. André Ceballos, neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil, lista algumas opções:

Crianças: brincadeiras livres, atividades artísticas, jogos lúdicos e momentos ao ar livre;

brincadeiras livres, atividades artísticas, jogos lúdicos e momentos ao ar livre; Adolescentes: música, esportes recreativos, desenho e leitura leve;

música, esportes recreativos, desenho e leitura leve; Adultos: passeios curtos, jardinagem, culinária tranquila e artesanato;

passeios curtos, jardinagem, culinária tranquila e artesanato; Idosos: atividades sociais leves, artesanato, caminhadas em contato com a natureza e conversas descontraídas.

Iniciando o ócio criativo

Para obter os benefícios, as atividades do ócio criativo precisam de um certo investimento e perseverança. Para que o início do processo não seja difícil, é preciso seguir algumas dicas. O Dr. André Ceballos recomenda escolher atividades que lhe sejam prazerosas e estabelecer uma regularidade para o seu cumprimento. “Durante esses períodos, evite se preocupar com tarefas complexas, permitindo que os pensamentos surjam naturalmente e sem pressão”, complementa.

Por sua vez, a Dra. Natasha Consul Sgarioni explica que é preciso equilibrar o tempo distribuído entre o descanso criativo e as necessidades do cotidiano. Além disso, é importante evitar distrações como redes sociais por tempos longos, pois podem ser um estímulo excessivo e desnecessário para o cérebro.