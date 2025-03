Bioimpedância: saiba o que é, para que serve e como fazer o exame

Sendo uma avaliação tridimensional, ele promove um maior detalhamento sobre essas informações.

É um método não-invasivo, indolor, livre de radiação, rápido, seguro e simples, capaz de estimar clinicamente a composição do organismo, de acordo com Associação Brasileira de Nutrologia Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral.

Bioimpedância: como é feita?

A avaliação é feita com uma balança de bioimpedância: o paciente mantém os pés em contato direto com os eletrodos da balança e segura a haste com as mãos, posicionando os polegares nos eletrodos.