Café da manhã ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares, diz estudo

Estudo espanhol considera um café da manhã de boa qualidade aquele que inclui proteínas, carboidratos e fibras e que corresponde a 20% das calorias diárias / Crédito: Pexels / AS Photography

Os benefícios de tomar café da manhã podem ir muito além de garantir energia para aguentar um dia inteiro pela frente. Um novo estudo, publicado em dezembro no periódico científico Journal of Nutrition, Health and Aging, mostra uma associação entre essa refeição e a proteção contra males cardiovasculares. Pesquisadores da Espanha acompanharam, por três anos, 383 participantes do PREDIMED-Plus, projeto que reúne informações sobre o estilo de vida de mais de 7 mil espanhóis. Todos tinham entre 55 e 75 anos e estavam acima do peso ou com obesidade.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A análise evidenciou o elo entre o consumo de um desjejum saudável com uma menor circunferência da cintura, além do equilíbrio nas taxas de colesterol e triglicérides. Tais fatores aumentam o risco de distúrbios como a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias e fator de risco para infarto e outros problemas.



"Uma das hipóteses que ajudam a explicar esse resultado é a de que os adeptos dessa refeição tendem a se alimentar adequadamente não só pela manhã, mas também no decorrer do dia", avalia Carla Muroya, nutricionista do Programa Obesidade e da Unidade Check-up do Hospital Israelita Albert Einstein.

No estudo espanhol, o café da manhã considerado de boa qualidade incluía proteínas, carboidratos e fibras. Havia pouco espaço para açúcares e gorduras saturadas, e a refeição correspondia a 20% das calorias diárias.



Outros alegam enjoos. Questões como a rotina e, claro, as características de cada um, contam pontos nesse contexto. “Se a pessoa consegue atingir as metas de nutrientes ao longo do dia, não há problema em pular a refeição”, pondera Boulos. Afinal, é importante respeitar a individualidade. Quem costuma exagerar no jantar pode acordar com pouco apetite, por exemplo. Mas, em geral, após oito horas de sono, a tendência é de que organismo precise suprir as reservas energéticas para, assim, garantir disposição. Até mesmo a cognição e o humor podem ser afetados pela falta de comida, sobretudo entre os mais suscetíveis.