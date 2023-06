Dor de garganta: conheça as causas e saiba como tratar

A dor de garganta não é uma doença específica, mas um sintoma que pode ser causado por diversas patologias, como amigdalites, faringites e laringites, conforme define a Dra. Valéria Mendrone, otorrinolaringologista. “Estas podem ser de origem viral, principalmente pelo vírus Influenza, ou bacteriana, pelo Streptococcus”, acrescenta.

Local em que ocorrem

De acordo com o médico pediatra Juarez Cunha, essas três doenças são quadros infecciosos e os nomes definem os locais em que estão ocorrendo: amígdalas, faringe e laringe. “Muitas vezes, os sintomas são semelhantes, como a dor de garganta. Os quadros virais em geral regridem sem tratamento específico, porém, quando são causados por bactérias, é necessário o uso de antibióticos”, exemplifica o Dr. Juarez Cunha.

O que é amigdalite ?

A amigdalite é a inflamação das amígdalas, que são pequenas estruturas arredondadas em forma de amêndoas, localizadas nas paredes laterais da faringe, próximas à base da língua. “Elas têm a função de ajudar o organismo a evitar infecções”, esclarece a Dra. Valéria Mendrone. A faringe e a laringe, que são as porções alta e baixa da garganta, também podem sofrer processos inflamatórios, gerando as faringites e laringites, explica a especialista.

Sintomas da doença

O principal sintoma dessas doenças é a dor de garganta. “Podemos ter processos isolados de laringite, por exemplo, causando rouquidão, tosse etc. Se a amígdala for afetada, teremos aumento do volume delas com vermelhidão local, podendo acumular secreção em suas superfícies, gerando dor e dificuldade para engolir”, analisa a Dra. Valéria Mendrone.