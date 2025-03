Mpox: 1º caso de nova cepa no Brasil é confirmado em paciente de SP

Foto de apoio ilustrativo. Um paciente infectado com mpox apresenta lesões no corpo no centro de tratamento em Kamituga, província de Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo, em 20 de setembro de 2024 / Crédito: GLODY MURHABAZI/AFP

O primeiro caso da nova cepa da mpox, chamada clado 1b, foi registrado no Brasil, em uma paciente na região metropolitana de São Paulo. Segundo O Globo, a mulher tem 29 anos, passa bem e deve ter alta na próxima semana. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Ela não esteve em áreas com surto da infecção, mas teria tido contato recente com pessoas vindas do Congo, seu país de origem. No entanto, o percurso exato da transmissão até o País ainda não foi determinado e segue sob investigação pelas autoridades de vigilância sanitária.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o caso no Brasil foi confirmado laboratorialmente, por meio da realização de sequenciamento para caracterizar o agente infeccioso.

O exame permitiu a obtenção do genoma completo que, segundo a pasta, é muito próximo aos de casos detectados em outros países. Segundo o ministério, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já foi informada sobre o caso e a pasta, junto às secretarias estadual e municipal de Saúde, solicitou o reforço da rede de vigilância epidemiológica e o acompanhamento da busca ativa de pessoas que tiveram contato com a paciente. No último dia 27 de fevereiro, a OMS manteve seu nível de alerta máximo para a epidemia de mpox, já que o número de casos e de países afetados aumenta.



Tem interesse por notícias sobre saúde? VEJA todas as publicações do O POVO Baixa letalidade Diretor do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, Luiz Carlos Pereira Júnior sinalizou não haver indicativo para pânico, pois a doença apresenta baixa letalidade e nenhum indicativo de alta transmissão no País. “Podemos passar o recado de que esse não é um momento de preocupação. Em diversos países houve a vigilância de contactantes (dos primeiros casos) e o bloqueio da doença. Por isso que fora do Congo, onde sua prevalência é maior, o clado 1b não se estabeleceu. Nossa vigilância é muito experiente”, disse. O gestor acrescentou que a paciente infectada procurou outro serviço de saúde do estado de São Paulo. Ela recebeu alta e foi orientada a se isolar por três semanas, tempo indicado para a infecção com a doença.