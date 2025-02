OMS investiga surto de doença no Congo; veja tudo o que se sabe

As autoridades de saúde estão em alerta para uma doença mortal e desconhecida que se espalha no Congo

Autoridades de saúde de todo o mundo estão em alerta para uma doença desconhecida que está se espalhando rapidamente pela República Democrática do Congo, causando a morte das vítimas poucas horas após o surgimento dos primeiros sintomas.

A doença apresenta uma taxa de mortalidade alarmante, tendo infectado pelo menos 419 pessoas, e tirando a vida de pelo menos 53, desde o início do surto, em 21 de janeiro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e médicos locais. Muitas vítimas morrem dentro de 48 horas após o aparecimento dos sintomas, conforme relatado pela Associated Press (AP).