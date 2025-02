OMS mantém nível máximo de alerta por epidemia de mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manteve seu nível de alerta máximo nesta quinta-feira (27) para a epidemia de mpox, já que o número de casos e de países afetados continua aumentando.

O diretor da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se alinhou com a opinião de um comitê de especialistas que considerou o nível de alerta alto justificado pelo "aumento contínuo dos casos e a disseminação geográfica, a violência no leste da República Democrática do Congo, que dificulta a resposta, bem como a falta de financiamento para implementar a resposta", segundo o comunicado.