Dançar ajuda a melhorar a saúde física, psicológica e cognitiva

A prática regular de atividade física é essencial para melhorar a saúde como um todo. Uma revisão de estudos publicada na revista científica Sports Medicine reforça que dançar é muito mais do que apenas movimentar o corpo ao som de uma música.

Um dos artigos mostra, por exemplo, que dançar é uma ferramenta importante e eficaz na reabilitação e na melhoria da qualidade de vida de pessoas com doença de Parkinson , reduzindo a ansiedade e melhorando os sintomas depressivos.

Esses estudos analisaram a eficácia de intervenções de dança, em comparação com programas de exercícios físicos, nos resultados psicológicos e cognitivos ao longo da vida dos voluntários. E concluíram que a dança estruturada, na qual são aprendidos movimentos específicos, pode ter um grande impacto positivo na saúde como um todo, especialmente a mental .

Segundo o fisioterapeuta Felipe Cassiano, coordenador multiprofissional do Centro de Reabilitação e Medicina Esportiva do Hospital Israelita Albert Einstein, a dança combina atividade física, aprendizado cognitivo e interação social – o que pode explicar seus benefícios psicológicos e cognitivos.

“Esses achados têm grande relevância para a prática clínica, especialmente porque muitas pessoas têm dificuldades para aderir a programas de exercícios tradicionais. No caso de quem tem doença de Parkinson, por exemplo, a dança pode ser adaptada às limitações motoras e promover melhorias na mobilidade e no equilíbrio, além dos ganhos psicológicos”, afirma Cassiano, que também é formado em balé clássico e técnico em dança.



No caso do benefício terapêutico em pessoas com Parkinson, diz o fisioterapeuta, ele é alcançado possivelmente por meio de estímulos cognitivos e físicos integrados em um ambiente prazeroso e motivador. Assim, a dança se torna uma alternativa interessante ao aliar os benefícios físicos ao prazer e à motivação gerados pelo ritmo, pelo movimento e pela música.