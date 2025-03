Estudo afirma que tatuagem pode aumentar os riscos de câncer no corpo

Os riscos potenciais à saúde associados à tinta de tatuagem injetada têm sido amplamente ignorados. No entanto, um estudo da Universidade do Sul da Dinamarca (SDU) e da Universidade de Helsinque sugere que a tinta das tatuagens pode comprometer o desempenho do sistema imunológico.

Especialistas estão preocupados com a possibilidade de tinta nos gânglios linfáticos causar surtos a longo prazo e, possivelmente, contribuir para o desenvolvimento do câncer .

Para investigar essa possível relação, foram utilizados dois modelos de estudo com gêmeos, a fim de melhorar o controle de fatores de conclusão. O primeiro foi um estudo de coorte com 2.367 duplas de irmãos selecionadas aleatoriamente.

O tamanho da tatuagem pode influenciar o risco?



O estudo revelou ainda que o tamanho da tatuagem é importante. Tatuagens grandes eram uma associação mais forte com o risco de câncer do que as menores. Em relação ao linfoma, pessoas com tatuagens extensas tiveram uma taxa de ocorrência quase três vezes maior.

“Isso sugere que, quanto maior a tatuagem e quanto mais tempo ela estiver no corpo, maior será o acúmulo de tinta nos gânglios linfáticos”, explicou Signe Bedsted Clemmensen, professora assistente de bioestatística na SDU, em entrevista à revista Earth.