Janeiro Branco: por que saúde mental no local de trabalho importa?

Diferentes situações podem desencadear sofrimento psicológico no ambiente de trabalho. Especialista dá dicas para prevenir complicações mentais

Dados publicados em junho de 2022 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que, em 2019, um bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais e 15% da população adulta em idade laboral sofria com algum transtorno.

O ambiente de trabalho pode ser desafiador para a saúde mental . Seja você uma pessoa recém-chegada ou com anos de experiência, diferentes motivos têm potencial para desencadear questões psicológicas. Janeiro branco é uma campanha que convida a refletir a questão.

Outra publicação científica da organização evidencia um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão pós-pandemia , situação gerada pelas consequências do isolamento social necessário à prevenção da Covid-19.

Para evitar que determinadas situações aconteçam ou se perpetuem, uma estratégia é ter uma equipe harmoniosa, com líderes empáticos e profissionais capazes de lidar com conflitos internos e demandas pessoais.

Sobrecarga de atribuições, tarefas estressantes, cobranças em excesso, preconceito e discriminação são exemplos do que pode desencadear sofrimento psicológico e/ou emocional no trabalho.

Os números evidenciam por que discutir saúde mental no ambiente de trabalho é importante. Nessa esteira, a OMS recomenda o treinamento de funcionários de liderança para prevenir ambientes de trabalho estressantes.

Segundo a psicóloga Cecília Gomes de Melo, um ambiente nocivo pode impactar relações, autoestima e gerar adoecimentos graves. É o caso do burnout, síndrome ocupacional resultado de estresse e exaustão crônicas na vida profissional.

"O burnout e seu aumento desacerbado nos últimos dois anos mostram como os ambientes corporativos estão impactando a saúde mental do trabalhador", opina a especialista.

"Com o avanço da tecnologia e do home office, o ambiente de trabalho não se limita só ao estar na empresa, ele se expande para a vida toda do funcionário".