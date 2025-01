Janeiro Branco: Hospital César Cals promove ações de bem-estar para pacientes e acompanhantes

Entre os dias 14 e 24 de janeiro, HGCC intensifica as atividades de acolhimento com ações sociais, psicológicas e programas voltado à atenção integrada

Equipes do serviço de Psicologia e Terapia Ocupacional do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), promoveram um “Café com Saúde Mental”, voltado aos pacientes e familiares atendidos pela unidade. A ação, realizada na manhã desta terça-feira, 14, em Fortaleza, faz parte do projeto “Cuide da sua saúde mental: dê mais movimento e cor à sua vida”.

As atividades do projeto de acolhimento no equipamento de saúde ocorrem entre os dias 14 e 24 de janeiro. De acordo com o HGCC, as ações são diárias, mas foram intensificadas durante o primeiro mês do ano em alusão à campanha do Janeiro Branco, mobilização nacional dedicada à promoção da saúde mental e emocional.