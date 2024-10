Pesquisa da UFC indica que anti-inflamatórios são capazes de reduzir sintomas de depressão

Através de testes, a pesquisa revelou que os medicamentos conseguiram reverter alterações comportamentais e reduzir marcadores de inflamação e estresse oxidativo, além de fortalecer as defesas antioxidantes no sistema nervoso central.

O Brasil, atualmente, apresenta o maior número de casos na América Latina, de acordo com o relatório "Depressão e outros transtornos mentais", publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) aponta que anti-inflamatórios são capazes de reduzir sintomas em quadros de ansiedade e depressão resistentes.

Para uma parcela dos pacientes, aproximadamente 30%, o tratamento da depressão é ainda mais desafiador, devido ao quadro conhecido como depressão refratária ou resistente, onde os sintomas persistem mesmo com o uso de medicamentos convencionais.

De acordo com a UFC, uma hipótese que ganha força é a relação entre depressão e inflamação crônica, observada em pacientes com altos níveis de marcadores inflamatórios.

Com base nisso, cientistas do Laboratório de Neuropsicofarmacologia da UFC decidiram explorar o potencial de medicamentos anti-inflamatórios, como o celecoxibe e o etoricoxibe, no tratamento da depressão resistente.

Esses fármacos, utilizados para condições inflamatórias como artrite e osteoartrite, foram testados em modelos experimentais sob a coordenação do farmacêutico Daniel Moreira e orientação da professora Cléa Florenço.