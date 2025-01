Veja as causas do colesterol alto em crianças e como prevenir

A preocupação com o colesterol é frequentemente associada a adultos, especialmente àqueles com fatores de risco para doenças cardiovasculares. No entanto, o colesterol alto também pode afetar crianças e, se não for identificado e tratado, pode levar a problemas de saúde graves, com surgimento precoce. Neste contexto, a prevenção e a detecção oportuna são fundamentais para garantir a saúde cardiovascular dos pequenos.

Essa é uma substância cerosa e gordurosa produzida pelo fígado e encontrada em determinados alimentos. “Embora seja essencial para o funcionamento do corpo, o excesso de colesterol no sangue pode levar ao acúmulo de placas nas artérias, um problema conhecido como aterosclerose. Esse acúmulo pode obstruir o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de doenças cardíacas, derrames e outros problemas de saúde”, detalha o Dr. José Ricardo Scalise, médico e coordenador do curso de Medicina da faculdade Uniderp Ponta Porã.