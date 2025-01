Rede pública do RJ deve ter Ozempic a partir de 2026; entenda

Disponibilização de "Ozempic" foi promessa de campanha de Eduardo Paes / Crédito: Divulgação

Cumprindo uma das promessas da campanha eleitoral, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro publicou decreto para a criação de um grupo de trabalho que deverá apresentar estudos para o fornecimento de semaglutida – substância do Ozempic – na rede municipal de saúde. Objetivo é utilizar o medicamento no combate à obesidade nas Clínicas da Família. Ele só será implantado após o resultado do estudo, que deve ser apresentado ao prefeito em 90 dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O secretário da saúde e coordenador do estudo, Daniel Soranz, afirmou que já está em contato com quatro laboratórios para aquisição. O Ozempic deve começar a ser aplicado em janeiro de 2026 nas clínicas da Família.

"Já estamos conversando com a Novo Nordisk - empresa dinamarquesa que produz o Ozempic - e outras três empresas que vão fabricar o remédio após a quebra da patente”, informou ele ao portal g1 Rio de Janeiro.

'Ozempic' na rede pública: uso será autorizado por médico Os pacientes que desejarem fazer o tratamento com Ozempic terão que ter autorização do médico que o acompanha com regularidade. Somente ele poderá decidir se o paciente pode ou não usar o medicamento.

Atualmente, o Ozempic custa até R$ 1.200 nas farmácias, mas com a quebra da patente há a expectativa da redução dos preços e a popularização do medicamento.

Disponibilização de 'Ozempic' foi promessa de campanha de Eduardo Paes No período das eleições municipais de 2024, o então candidato à reeleição, Eduardo Paes, incluiu a disponibilização de Ozempic na rede pública de saúde do município como uma das promessas da campanha eleitoral.

Em seu discurso de posse, ele ressaltou a importância do medicamento para o combate à obesidade.