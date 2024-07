Tratamentos como Ozempic podem reduzir o risco de alguns tipos de câncer, diz estudo

Entre eles está o Ozempic, um tratamento do laboratório dinamarquês Novo Nordisk para a diabetes tipo 2, uma doença em que a obesidade é um grande fator de risco.

O estudo, publicado nesta sexta-feira na revista JAMA, comparou pacientes com diabetes tipo 2 tratados com insulina com outros que receberam este tipo de tratamento entre 2005 e 2018 nos Estados Unidos.

Os tratamentos análogos do GLP-1 estudados incluíram aqueles que utilizam a molécula liraglutida, lixisenatida ou semaglutida, a do Ozempic, aprovado nos Estados Unidos apenas em 2017.

Os pesquisadores descobriram que os pacientes que receberam análogos do GLP-1 tinham um risco significativamente menor de desenvolver 10 dos 13 tipos de câncer estudados, incluindo câncer de esôfago, colorretal, rim, pâncreas, ovário e fígado.