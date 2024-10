RJ: Eduardo Paes promete Ozempic na rede pública de saúde

Fala do prefeito e candidato à reeleição também gerou críticas do concorrente Alexandre Ramagem nas redes sociais

O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) incluiu a disponibilização de Ozempic na rede pública de saúde do município como uma das promessas da campanha eleitoral. O medicamento é utilizado para o tratamento da diabetes, porém um dos efeitos é a redução do apetite. Apesar de não ser voltado para o emagrecimento, diversos famosos afirmaram ter feito o uso de Ozempic para perder peso.

A fala do prefeito foi feita durante entrevista ao jornal Extra. Na ocasião, Paes afirmou que perdeu 30 quilos com o uso de Ozempic e garantiu a disponibilização do medicamento na rede pública, afirmando que no Rio de Janeiro "não vai ter mais gordinho".

"Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda [...] O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família", disse.