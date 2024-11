Veja a importância do aleitamento materno para bebês prematuros

O leite da mãe fornece nutrientes indispensáveis e anticorpos que ajudam a garantir a saúde do recém-nascido

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todo ano no Brasil, o equivalente a 931 por dia ou 6 a cada 10 minutos. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, que incluem questões de saúde da mãe, complicações durante a gestação ou fatores ambientais.

Algumas condições médicas, como hipertensão, diabetes gestacional, infecções ou problemas no útero, podem desencadear o trabalho de parto antes do tempo. Além disso, gestações múltiplas (gêmeos ou mais) aumentam a chance de parto prematuro devido à pressão extra no útero. Estresse materno, tabagismo, consumo de álcool ou drogas, e histórico de partos prematuros também podem influenciar.