'Síndrome do Lobisomem' em bebês pode ser explicada por Minoxidil? Entenda

Em contato com a medicação na pele dos pais, bebês na Espanha desenvolveram hipertricose. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A hipertricose, também conhecida como "síndrome do lobisomem", é uma condição que provoca o crescimento excessivo de pelos em áreas do corpo onde não é comum, como nas costas, no rosto e no peito. Embora raramente traga complicações graves, a condição causa preocupações nos pais e profissionais de saúde, especialmente quando afeta os bebês. Recentemente, na Espanha, médicos identificaram que crianças cujos pais usaram minoxidil, medicação para calvície, desenvolveram hipertricose. O contato do bebê com a pele dos pais, onde o produto foi aplicado, é apontado como a causa provável para o crescimento excessivo de pelos.

Em entrevista ao O POVO, a médica dermatologista Maria Genucia Matos, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica o mecanismo do minoxidil. Veja:

Minoxidil: medicamento comum para calvície oferece riscos O minoxidil é um medicamento utilizado principalmente para tratar a calvície e outras condições que causam queda de cabelo. Crédito: Reprodução/Freepik “O minoxidil é uma droga anti-hipertensiva que, nos anos 1990, foi descoberta por causa do efeito colateral de aumento de pelos em pacientes tratados para hipertensão. Esse efeito colateral ficou conhecido como hipertricose”, explica Matos.



A professora da UFC atenta que o minoxidil é um medicamento amplamente usado para tratar a calvície, sendo eficaz na estimulação do crescimento capilar. Sua descoberta para tratar a calvície foi acidental, quando pacientes com hipertensão apresentaram crescimento excessivo de pelos ao usar o medicamento. Veja: 7 dicas para prevenir a calvície ou o afinamento do cabelo



Genucia Matos esclarece: "O minoxidil é vasodilatador e aumenta a nutrição dos folículos pilosos, retardando o processo de miniaturização dos cabelos. Ele é utilizado principalmente no tratamento de calvície masculina e feminina, sendo permitido até 5% de concentração para as mulheres." No entanto, o uso do minoxidil pode gerar riscos inesperados, especialmente quando bebês entram em contato com o produto. O maior perigo é a exposição acidental, seja por contato direto com a pele tratada ou pela ingestão do produto, caso o bebê chupe a área onde a loção foi aplicada. Casos de hipertricose em lactentes: investigações revelam riscos A "síndrome do lobisomem", é uma condição que provoca o crescimento excessivo de pelos em áreas do corpo onde não é comum. Crédito: Reprodução/Freepik

Após vários casos de hipertricose em bebês, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) atualizou as orientações sobre o uso de minoxidil. Desde outubro de 2023, as bulas do produto passaram a informar sobre o risco de os pais causarem efeitos adversos em seus filhos ao usarem o medicamento. De acordo com investigações realizadas na Espanha, bebês com até nove meses que tiveram contato com pais que usavam minoxidil desenvolveram crescimento anormal de pelos. Felizmente, os sintomas desapareceram assim que o uso do medicamento foi interrompido. Como a exposição ao Minoxidil ocorre e as precauções necessárias Ainda não está completamente claro como o minoxidil é transmitido a crianças. Porém, especialistas sugerem duas hipóteses principais: o contato direto da pele do bebê com a área tratada ou a ingestão acidental, quando o bebê suga a pele do cuidador onde o produto foi aplicado.