Agnaldo Rayol morre após sofrer queda; veja como prevenir acidentes em casa

O cantor Agnaldo Rayol morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, aos 86 anos após sofrer uma queda em seu apartamento, segundo a CNN Brasil. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado levando o cantor para o Hospital HSanp. Ele estava lúcido e apresentava um corte na cabeça, mas não resistiu e faleceu.

Ainda não há informações de como aconteceu o acidente doméstico. Recentemente um episódio semelhante aconteceu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele caiu no banheiro, sofreu um corte na nuca e levou cinco pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações do Datasus, em 2023, houve 106.401 atendimentos hospitalares e 45.684 ambulatoriais envolvendo idosos, na faixa etária de 60 a 110 anos. Apesar de comuns, situações como esta são perigosas e medidas podem ser adotadas em casa para prevenir as quedas de pessoas acima dos 60 anos de idade.