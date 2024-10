Pedalar pode otimizar tratamento de parkinson e alzheimer, indica estudo

Imagem de apoio ilustrativo: andar de bicicleta favorece o funcionamento do corpo, de acordo com especialistas Crédito: GP PIXSTOCK | Shutterstock)

O caso despertou a curiosidade do médico, que realizou uma série de testes e exames para compreender por que aquilo estava acontecendo. Com os resultados, ele chegou à conclusão de que os movimentos repetitivos feitos ao pedalar são mais fáceis para o cérebro humano que o próprio caminhar. "O pedal, ele articula as duas pernas. Isso gera uma sequência, que a gente chama de estimulação sensorial, e essa estimulação vem para o nosso cérebro como se fosse um processo de retorno, para o nosso cérebro entender o que a gente está fazendo. O pedalar faz com que esse movimento fique contínuo, e isso gera a ativação de um conjunto de neurônios que nós chamamos de dopaminéticos, e são esses neurônios que reduzem os sintomas da doença de parkinson", explica o neurocientista e líder do estudo, John Fontenele Araújo. A partir deste caso, os pesquisadores da UFRN começaram a analisar, em 2018, os impulsos nervosos de 24 adultos saudáveis em momentos de repouso em cima de uma bicicleta ergométrica e enquanto eles pedalavam. Os indivíduos ficavam dois minutos em cada estado, e, conforme os dados obtidos, a atividade cerebral era menor e mais organizada durante a atividade física.

Araújo também explica que para o cérebro humano o processo de pedalada é parecido com o da aprendizagem. À medida que o tempo passa, o cérebro precisaria de cada vez menos esforço para produzir os movimentos necessários para o exercício, como a rotação dos membros inferiores, por exemplo. Entretanto, este efeito é momentâneo, sendo as melhorias perceptíveis apenas durante algumas horas depois do exercício. Desse modo, o recomendável é que o paciente pedale duas vezes ao dia, logo pela manhã, para melhorar a atividade cerebral durante o início da rotina, e ao anoitecer, para renovar as melhorias. As práticas independem se feitas para o lazer ou de forma esportiva, pois ambas têm o mesmo resultado. Uma atividade tranquila, que dure cerca de meia hora com intensidade entre 40 e 80 pedaladas por minuto já pode causar mudanças perceptíveis no paciente. Entretanto, a atividade pode ser benéfica para outros sistemas além do cerebral, potencializando o funcionamento de outros órgãos do corpo.