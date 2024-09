Fumaça no ar: umidificador, purificador e máscara; o que usar?

Além do uso de máscaras, os umidificadores e purificadores podem contribuir para amenizar os efeitos da poluição e do tempo seco. Veja como usar cada um

Esse tipo é mais barato e eficiente do que o central, que geralmente é embutido no sistema de ar condicionado da casa e exige um investimento maior.

Sua manutenção também é simples, exigindo apenas a troca diária da água do reservatório e cuidados básicos de limpeza do aparelho.

Leia mais Como melhorar a qualidade do ar em casa? Veja cinco alternativas

Sobre o assunto Como melhorar a qualidade do ar em casa? Veja cinco alternativas

Purificador de ar: o que é e como usar?

Diferente do umidificador, que atua diretamente na umidade relativa do ar, os purificadores agem a partir da limpeza do ar, removendo as partículas de poluentes presentes no ambiente.