Qualidade do ar: qual a pior do mundo? E a melhor? Veja ranking

Na manhã de quinta-feira, 12, São Paulo alcançou o primeiro lugar no índice de metrópoles com a pior qualidade do ar. A medição é feita pelo site suíço IQAir, que monitora 120 cidades ao redor do mundo e é mantido sob constante atualização.

O registro anterior da capital paulista foi de 170, superando Kinshasa, na República Democrática do Congo, com 152, e Carachi, no Paquistão, com 151. De acordo com o formato, quanto maior a numeração, pior é a qualidade do ar.

Às 16 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira, 16, a classificação de São Paulo havia melhorado consideravelmente e a cidade apresentava um índice de 22 (de 0 a 50, a qualidade é considerada “boa"), agora na 108ª posição.