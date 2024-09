Veja como a poluição do ar prejudica a saúde respiratória

Em 13 de setembro, São Paulo atingiu um recorde de poluição, com 20 das 25 estações de monitoramento da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indicando qualidade do ar como “ruim” ou “muito ruim” na região metropolitana.

É a primeira vez que tantas áreas da capital apresentam condições insalubres simultaneamente na medição de material particulado. Especialistas alertam que a persistência desses baixos índices pode intensificar problemas respiratórios e afetar o sistema auditivo, o nariz e a garganta.

De acordo com o Dr. Rubens Dantas da Silva Junior, otorrinolaringologista do Centro de Excelência em Medicina (CEM), a exposição prolongada a altos níveis de poluição pode ter consequências graves. Crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes são os mais vulneráveis aos efeitos da má qualidade do ar.