Como melhorar a qualidade do ar em casa? Veja cinco alternativas

Incêndios florestais na Amazônia Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

Em meio à seca histórica no Brasil e com as fumaças de incêndios florestais que atingem a Amazônia, o Pantanal e outras regiões, a população procura alternativas para melhorar a qualidade do ar e respirar melhor. Conheça técnicas para amenizar os efeitos da poluição e do tempo quente e seco em casa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por que a qualidade do ar está tão ruim? A qualidade do ar é resultado da soma de dois fatores: a umidade relativa do ar e a concentração de poluentes.

Como melhorar a qualidade do ar em casa? Apesar de a circulação de ar ser menor dentro de casa do que em lugares abertos, a poluição também afeta os ambientes internos. Por conta disso, é recomendado que, ao invés de buscar melhorar a qualidade do ar, as pessoas invistam em formas de aumentar a umidade do ar. Para isso, usar umidificadores de ar, pendurar toalhas molhadas pela casa e outras alternativas são válidas. Confira: 1. Use umidificadores de ar Os umidificadores podem ser ótimos aliados para aumentar a umidade do ar. Eles evaporam a água armazenada em seu reservatório e liberam em forma de pequenas gotículas de água no ar.

Com isso, além de melhorar o ar no ambiente, eles aliviam ressecamentos na pele e mucosas e ajudam com a congestão nasal. VEJA como a poluição do ar prejudica a saúde respiratória

2. Pendure toalhas molhadas pela casa Além de tornar o ambiente mais úmido, a toalha molhada vai barrar uma parte da poluição presente na atmosfera do local.

Basta ter o cuidado de substituir a toalha velha por uma nova ou molhá-la novamente sempre que ela estiver seca. Estender as roupas molhadas dentro de casa também é uma alternativa semelhante que pode ajudar. 3. Mantenha portas e janelas fechadas Para evitar a propagação de ar externo dentro de casa, é importante manter as portas e janelas fechadas, principalmente em áreas muito afetadas por fumaça ou pela emissão de poluentes de carros, por exemplo. Panos molhados podem ser utilizados para vedar as frestas de portas e janelas, caso seja necessário.