Colágeno: para que serve, como tomar, benefícios para pele e mais

Colágeno: conheça a proteína e seus benefícios para a pele Crédito: Supliful - Supplements On Demand/Unplash

Promovendo bem-estar e uma pele firme, a hashtag #collagen alcançou 1,4 milhão de visualizações na rede social TikTok e já transformou o colágeno, proteína relacionada à elasticidade da pele, em conteúdo viral. A maioria das gravações, compartilhadas por influenciadores, apresenta tutoriais com bebidas e suplementos de colágeno. No meio das produções, as empresas responsáveis pelos produtos também mantêm perfis na rede com patrocinadores famosos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em publicação com a atriz Jennifer Aniston, embaixadora da marca “Vital Proteins”, o perfil da empresa chegou a 4,2 milhões de visualizações. O número é maior do que a própria hashtag da proteína colágeno no TikTok.

Quer saber mais sobre a proteína que se tornou assunto nas redes sociais? Conheça o colágeno e confira dúvidas frequentes sobre produtos relacionados. Skincare para começar 2024: VEJA 10 dicas para pele segundo esteticista

Colágeno: o que é? “O colágeno é uma proteína formada por meio da junção de vários aminoácidos e fabricada por uma célula que existe em nossa pele, chamada de fibroblasto”, define Genucia Matos, médica dermatologista e professora de Dermatologia do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

“Ele (colágeno) faz parte da nossa pele, do nosso cabelo e das nossas unhas”, exemplifica a dermatologista. “E à medida que nós vamos envelhecendo, temos uma degradação dessa proteína e vão surgindo todos os sinais do envelhecimento, como o afinamento da pele, a perda da elasticidade, as rugas, a flacidez”. Matos destaca que, com o passar do tempo, o processo de glicação acontece, ou seja, o colágeno vai agregando as moléculas de glicose (açúcar) e estas atrairão água, alterando a forma do colágeno e perdendo a sua funcionalidade. Colágeno: como tomar e para que serve? A suplementação por via oral do colágeno é descrita por Genucia Matos como um tema “muito controverso” entre os dermatologistas. “Alguns acham que deve ser feito, já outros acham que não tem muito valor”, considera.

A profissional explica que consumir apenas o colágeno, sem fazer nenhum outro tipo de tratamento complementar (como lasers, fios de sustentação e outras substâncias injetáveis), não apresenta muitos benefícios para o paciente. É bom tomar colágeno todos os dias? A dermatologista também alerta que quem toma colágeno deve ingeri-lo diariamente: “Não adianta você tomar um comprimido hoje e outro comprimido, outro sachê ou outra goma daqui a não sei quantos dias. Ele precisa ser ingerido todos os dias”. Adolescente cria sabonete para tratar câncer de pele e ganha prêmio; CONFIRA

Colágeno: qual tomar? Genucia Matos recomenda a utilização de um colágeno hidrolisado, ou seja, quebrado em pequenas partículas e mais fácil de ser digerido pelo paciente. O produto é oferecido em diversos formatos, mas seu uso deve ser indicado por um profissional adequado e com o devido acompanhamento. Colágeno: benefícios para pele Os benefícios destacados pela dermatologista são elencados a seguir: Aumento da elasticidade da pele;

Aumento da hidratação;

Diminuição das rugas finas;

Fortalecimento das unhas. Colágeno: polêmicas na produção Em artigo publicado em 2023 no jornal britânico The Guardian, uma investigação conjunta apontou que dezenas de milhares de cabeças de gado criadas em fazendas e responsáveis pela destruição de florestas tropicais no Brasil eram usadas na produção de colágeno

Parte do colágeno foi rastreado até a Vital Proteins, uma propriedade da empresa Nestlé que possui Jennifer Aniston como sua embaixadora. Em resposta, a Nestlé disse ao veículo de comunicação que as alegações levantadas não estavam de acordo com o seu compromisso com o fornecimento responsável e que entrou em contato com seu fornecedor para investigar. A investigação conjunta inclui, além do jornal britânico, o Bureau of Investigative Journalism, o Center for Climate Crime Analysis (CCCA), ITV e O Joio e O Trigo.