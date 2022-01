Protetor solar para rosto: veja os 10 melhores indicados por dermatologista

A pele é o maior órgão do corpo humano e merece atenção redobrada em sua rotina de cuidados diários. Sendo assim, o uso do protetor solar é um passo indispensável para quem busca combater os efeitos nocivos dos raios solares ultravioletas A e B (UVA e UVB) e luzes artificiais, além de ser um forte aliado na redução de manchas, retardo do envelhecimento e prevenção do câncer de pele. Então, se você está em busca de um protetor solar facial e quer dicas de um especialista antes de investir em algum produto, veja as recomendações da dermatologista Vânia Viana aos leitores do O POVO.

Protetor solar para rosto: forma correta de aplicação

Antes de utilizar o filtro solar, é necessário se atentar a algumas questões para obter o resultado almejado - como o fator de proteção solar (FPS) e as formas corretas de aplicação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), um bom protetor solar possui no mínimo 30 FPS. Além disso, o creme deve ser compatível ao seu tipo de pele e ser espalhado de forma uniforme por todo o corpo, incluindo rosto, orelhas, pés e pescoço.

Segundo a doutora Vânia Viana, para que o efeito do protetor seja eficaz, é preciso saber dosar a quantidade do produto em cada região do corpo, além de manter uma frequência de reaplicação mínima de três horas, ou a cada duas horas de exposição solar excessiva pós contato com a água do mar ou da piscina, por exemplo. “É recomendável passar uma dupla camada do produto para se obter a proteção indicada no rótulo da embalagem ou, então, seguir a regra da colher de chá, que é uma quantidade específica de protetor solar para cada parte do corpo”, ressalta.

Quantidade de protetor solar de acordo com a regra da colher de chá



Rosto, cabeça e pescoço: 1 colher de chá

1 colher de chá Braço e antebraço: 1 colher de chá

1 colher de chá Coxa e perna: 2 colheres de chá

Protetor solar para rosto: qual o ideal para a sua pele?

De acordo com a dermatologista Vânia, cada tipo de pele requer produtos específicos que ressaltem suas características positivas sem causar danos. Por isso, antes de adquirir um protetor solar, é preciso conhecer seu tipo de pele para saber qual produto se adéqua de forma correta a sua necessidade.

Pele oleosa: o filtro solar deve ser fluido ou oil-free, pois a textura é leve e tem rápida absorção, além de não conter óleo

o filtro solar deve ser fluido ou oil-free, pois a textura é leve e tem rápida absorção, além de não conter óleo Pele seca: o filtro solar deve ser em creme ou loções com ativos hidratantes

o filtro solar deve ser em creme ou loções com ativos hidratantes Pele sensível: o filtro solar deve ser livre de ingredientes que possam causar alergias ou irritações, sendo recomendados os protetores solares que possuam apenas filtros físicos ou inorgânicos na sua composição.

Protetor solar para rosto: veja os 10 melhores indicados por dermatologista

1° La Roche Anthelius Airlicium

"Esse protetor é ideal para pele oleosa, pois tem o controle inteligente da oleosidade e da umidade à medida que o sebo é produzido. Tem um toque seco e uma textura agradável de pele limpa", indica a dermatologista.

FPS: 70

70 Textura: seco

seco Valor: custa em média R$ 89

Protetor solar facial La Roche Anthelius Airlicium (Foto: Divulgação)



2° Fotoprotector Isdin Fusion Water

“Esse protetor tem uma textura aquosa e absorção imediata na pele, possui uma cosmética agradável e ajuda a controlar a oleosidade”, afirma Vânia.

FPS: 60

60 Textura: ultraleve, matificante e oil free

ultraleve, matificante e oil free Valor: custa em média R$ 69,90

Protetor solar facial Fotoprotector Isdin Fusion Water (Foto: Divulgação)



3° Adcos Fotoproteção Diária

“Esse protetor solar em bastão ou stick eu indico para aqueles fazem atividades aquáticas ou atividades que transpiram bastante, porque ele permite uma melhor aderença a pele, além da rápida aplicação e secagem”, pontua ela.

FPS: 70

70 Textura: seco

seco Valor: custa em média R$ 145

Protetor solar facial Adcos Fotoproteção Diária (Foto: Divulgação)



4° Episol Color

“Esse protetor solar dispõe de uma gama de cores, e eu indico para pessoas que têm melasma, porque ele tem uma alta proteção a luz visível, que é o que provoca muitas manchas e piora o melasma. Ele possui efeito matte e uma cosmética que agrada muito os pacientes”, sugere a médica.

FPS: 70

70 Textura: seco

seco Valor: custa em média R$ 68

Protetor solar facial Episol Color (Foto: Divulgação)



5° SkinCeuticals UV Oil Defense

“Esse protetor tem uma alta proteção solar. Possui um toque seco imperceptível, controla bem a oleosidade e tem uma alta durabilidade de proteção solar durante o dia”, diz a dermatologista.

FPS: 80

80 Textura: seco



seco Valor: custa em média R$ 96

Protetor solar facial Skinceuticals Oil Defense (Foto: Divulgação)



6° Vichy Idéal Soleil Hidratante



“Esse protetor é resistente a água, tem uma alta proteção solar, não deixa resíduos brancos na aplicação e apresenta uma hidratação por até 8 horas”, afirma Vânia.



FPS: 70

70 Textura: leve

leve Valor: custa em média R$ 99

Protetor solar facial Vichy Ideal Soleil Hidratação (Foto: Divulgação)



7° Vichy Idéal Soleil Clarify



“Esse é um protetor solar com ação clareadora, que tem o poder de cobertura equivalente ao de uma maquiagem e tem quatro opções de cores”, afirma ela.

FPS: 60

60 Textura: seco

seco Valor: custa em média R$ 92

Protetor solar facial Vichy Ideal Soleil Clarify (Foto: Divulgação)



8° Bioderma Photoderm Cover Touch

“Esse é um protetor solar físico, resistente a água, com alta cobertura e a cosmética seca. Ideal para mulheres que querem está maquiadas apenas com o protetor solar”, aconselha a médica.

FPS: 50

50 Textura: seco

seco Valor: custa em média R$ 108

Protetor solar facial Bioderma Photoderm Cover Touch (Foto: Divulgação)



9° Sunmax Sensitive



“Esse é um protetor solar para toda a família. É hipoalérgico, desenvolvido para peles sensíveis, não irrita a pele e é ideal para crianças a partir de seis meses”, ressalta a dermatologista.



FPS: 50

50 Textura: leve e finalização matte

leve e finalização matte Valor: custa em média R$ 124



Protetor solar facial Sunmax Sensitive (Foto: Divulgação)



10° Heliocare Max Defense



“Esse é um protetor que oferece uma superproteção pra pele sensível. Ele também é indicado para aquelas peles que tenham passado por procedimentos estéticos com o pelling e laser. Ele tem ação foto imune protetora , fortalecendo as defesas da pele e promovendo uma ação antioxidante”, finaliza a dermatologista Vânia Viana.



FPS: 90

90 Textura: gel creme

gel creme Valor: custa em média R$ 94



Protetor solar facial Heliocare Max Defense (Foto: Divulgação)



