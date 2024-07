Dia Mundial do TDAH: o que significa, sintomas, diagnóstico e tratamento

Na infância, o TDAH está relacionado a dificuldades no aprendizado escolar e no relacionamento com os colegas, pais e professores Crédito: Reprodução/ Freepik/ Stefan AMER

13 de julho é o Dia Mundial do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), um distúrbio neurobiológico com três sintomas principais: desatenção, hiperatividade e impulsividade. O número de casos de TDAH em todo o mundo varia entre 5% e 8%, conforme a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As pessoas vivem com TDAH por toda a vida, mas sintomas como a inquietude tendem a se tornar mais sutis na fase adulta. Embora não haja uma causa definida para o transtorno, fatores genéticos, ou hereditários, são frequentemente encontrados.

O 13 de julho tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o TDAH. Veja a seguir mais sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. TDAH: o que significa? O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade é caracterizado pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Pessoas com TDAH parecem ter alterações na região do córtex cerebral pré-frontal e nas suas conexões com o restante do cérebro.

Essa região é responsável pela inibição e controle de comportamentos considerados inadequados e pela capacidade que a pessoa tem de organizar, planejar, prestar atenção, memorizar e ter autocontrole. ENTENDA as diferenças entre TDAH, TDA e dislexia TDAH: quais os sintomas em crianças? “Fica quieto, menino!”, “Presta atenção”, são frases que as crianças com TDAH costumam escutar. Foi o caso de Marcos Ribeiro, estudante de Ciências Biológicas que teve seu diagnóstico ainda criança por ser “um menino mal comportado”. “Na escola era muito difícil, a professora sempre brigava comigo e minha mãe era chamada atenção nas reuniões”, lembra. Foi só durante uma ida ao posto de saúde para cuidar de uma gripe que aconselharam a mãe de Marcos a levá-lo ao psicólogo. Segundo Filipe Colombini, psicólogo parental e CEO de uma empresa com foco em Acompanhamento Terapêutico (AT), o distúrbio aparece na primeira infância e está ligado a alterações no desenvolvimento, que podem levar a déficits nas vidas pessoal, social, acadêmica e profissional. Ele lista o que pode ser observado em crianças: Dificuldade extrema em se concentrar, planejar e executar atividades, inclusive de lazer;

Esquecimento de compromissos e de tarefas;

Comportamentos de evitação em tarefas que exigem esforço mental prolongado;



Inquietação e dificuldade de autocontrole;



Tendência a agir sem pensar nas consequências, o que pode levar a comportamentos de risco;



"Estado de aceleração" constante. Entenda o que é o transtorno do espectro autista