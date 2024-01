Entenda as diferenças entre TDAH, TDA e dislexia

Embora possam coexistir em algumas pessoas, o TDAH, o TDA e a dislexia têm características distintas e impactos específicos no funcionamento cognitivo e no aprendizado dos pacientes. Além disso, as sobreposições de sintomas e a complexidade das condições podem levar a equívocos e à dificuldade em distingui-las. Por isso, a seguir, confira as principais diferenças!

“Para definir as causas do TDAH, é preciso fazer uma investigação completa, de forma individualizada. Cada caso é um caso. No entanto, as causas mais comuns estão relacionadas a algumas pequenas alterações na região frontal do cérebro, que controla ou inibe os comportamentos inadequados e amplifica nossa capacidade de prestar atenção, memorizar, ter autocontrole, ser organizado e planejar”, explica a Dra. Andréa Ladislau, psicanalista e pós-graduada em Neuropsicologia.

TDA é caracterizado principalmente pela desatenção (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

TDA

O TDA (Transtorno de Déficit de Atenção) é uma versão mais antiga do conceito de TDAH, caracterizado principalmente pela desatenção, sem a presença de hiperatividade ou impulsividade significativas. Embora a terminologia e classificação tenham sido atualizadas para TDAH, ainda há referências a esse termo mais antigo, especialmente em casos em que a hiperatividade não é proeminente.

Dislexia

A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que afeta a habilidade de ler, escrever e soletrar. Indivíduos com essa condição têm dificuldades na identificação e associação de sons com letras, o que pode impactar sua oralidade, escrita e leitura.

Além disso, a dislexia não está relacionada à falta de inteligência. “É importante observar que a dislexia não é apenas uma questão de dificuldade temporária na aprendizagem da oralidade, leitura e escrita. É uma condição persistente que afeta a maneira como o cérebro processa informações linguísticas”, complementa Ana Cristina Oliveira, psicóloga, educadora e psicopedagoga da Faculdade de Educação Paulistana (FAEP).