6 sinais para detecção precoce do retinoblastoma em crianças

Um dos sinais mais notáveis do retinoblastoma é a presença de um reflexo vermelho ou branco anormal na pupila quando exposta à luz. Essa diferença entre as pupilas é um sinal de alerta.

Em resumo, a Dra. Luiza Paulo Filho alerta que a detecção precoce do retinoblastoma em crianças é vital para garantir um tratamento eficaz e preservar a visão. Ela recomenda que os pais estejam atentos aos sinais mencionados e procurem atendimento médico imediatamente se observar qualquer anormalidade nos olhos de seus filhos. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento do retinoblastoma.

Por Viviane Alexandre