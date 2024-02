Entenda o que é o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)

Até agora, foram identificadas diversas causas para o surgimеnto do TOC, mas ainda são nеcеssários mais еstudos para comprееndеr mеlhor quais têm maior impacto nеssе procеsso, afirma o Dr. Flávio H. Nascimеnto.

“O TOC é um transtorno multifatorial que as descobertas recentes apontam como sendo biológicos, genéticos, desequilíbrios neuroquímicos no cérebro, principalmente relacionados à serotonina, transtornos psicológicos e relação com outras condições como depressão e ansiedade”.

O diagnóstico do TOC deve ser feito por um médico (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Diagnóstico do TOC

Todos têm pequenos hábitos ou rituais para determinadas tarefas. Porém, a partir do momento em que isso se torna prejudicial para saúde mental e rendimento pessoal e profissional, é preciso buscar ajuda especializada, alerta o Dr. Flávio H. Nascimento.

“Os sintomas do TOC devem passar a chamar a atenção quando geram impactos negativos ao indivíduo ou quando ele perde o controle sobre a decisão de fazer ou não, como limpeza excessiva, checar insistentemente trancas da casa e se guardou objetos, pensamentos intrusivos violentos, organização excessiva envolvendo simetria, rituais ilógicos, seguimento de etapas rígidas, entre outros”.

No momento em que limites são ultrapassados, é preciso intervenção. “Quando isso passa a atrapalhar o rendimento do indivíduo, é importante buscar ajuda médica para realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes”, explica.

Tratamento para o TOC

Uma das principais dúvidas de quem recebe o diagnóstico de TOC é sobre o tratamento. No entanto, de acordo com o Dr. Flávio H. Nascimento, apenas um profissional pode direcionar o tratamento para cada caso.