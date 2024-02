Paralisia de Bell: veja sintomas da doença e como tratar

A jornada de descoberta da doença aconteceu após o Carnaval, quando Gentil foi buscar o filho no aeroporto e, ao beijá-lo, percebeu uma dormência no rosto. Ao longo dos dias, a sensação se repetiu, até que a jornalista procurou um médico.

A apresentadora Fernanda Gentil revelou em seu canal no YouTube no último sábado, 24, um diagnóstico de Paralisia de Bell. A doença é conhecida pela paralisia repentina em um dos lados da face.

“Não tem uma origem certa do que pode causar (a paralisia de Bell), tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade do vírus da herpes, que eu tenho”, explica a jornalista.





De acordo com Samir Magalhães, neurologista e médico do sono do Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC), não existe uma única explicação para as causas da paralisia, mas uma série de condições que podem propiciar a sua frequência.