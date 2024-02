Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell; entenda

Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell, jornalista falou sobre a doença em seu canal do youtube

Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell. A jornalista falou sobre a doença em seu canal do youtube, no último sábado, 24.

Gentil relata que quando foi buscar o filho no aeroporto, depois do Carnaval, sentiu a boca dormente ao cumprimentá-lo com beijos no rosto.

