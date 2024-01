O que é herpes zoster, que causa paralisia facial da senadora Damares Alves

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou quadro de paralisia facial causada por herpes zoster. Ela foi internada nesta quinta-feira, 7, em Brasília.

A doença é causada pelo vírus Varicela-Zoster (VVZ), o mesmo da catapora. Também se manifesta no corpo com pequenas bolhas que coçam e ardem. O local mais comum para o aparecimento das lesões é no tronco, mas elas também podem surgir nos braços e nas pernas ou, mais dificilmente, nos ouvidos. As dores costumam ser locais, porém muito intensas.

O otorrinolaringologista Paulo Dorea, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial (ABORL-CCF), afirmou que algumas pessoas afetadas pela doença podem ter sequelas no rosto para sempre. "A gente tem que ficar preocupado no restabelecimento dessa função motora porque, em alguns poucos casos, pode ser que a face não volte ao normal, sendo necessária cirurgia", afirmou o médico.