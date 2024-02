Programa Farmácia Popular amplia benefícios para 2024; veja como acessar

Para o ano de 2024, o programa conta com um investimento de R$ 5,4 bilhões, um aumento considerável em comparação ao orçamento do ano anterior, de R$ 3,1 bilhões

O programa subsidia parte do valor dos medicamentos, podendo cobrir até 90% do preço de referência tabelado, enquanto o cidadão arca com o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.

O Farmácia Popular oferece ainda anticoncepcionais e absorventes de forma gratuita , bem como medicamentos com custo reduzido para tratar rinite, doença de Parkinson, glaucoma, incontinência (fraldas geriátricas), diabetes associada à doença cardiovascular e dislipidemia (aumento de gordura no sangue), abrangendo um total de 40 fármacos .

No ano de 2023, o programa atendeu 22 milhões de brasileiros com medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado, aumentando em mais de dois milhões de pessoas que haviam deixado de ser atendidas nos últimos anos, segundo balanço do Governo Federal.



Como ter e quem pode ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular

Para ter acesso aos medicamentos, os pacientes devem comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, e apresentar documento oficial com foto e número do CPF, além de uma receita médica dentro do prazo de validade, seja do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de serviços particulares.

O relançamento do programa, em junho do ano passado, trouxe benefícios adicionais, incluindo a gratuidade dos medicamentos para beneficiários do Bolsa Família, que agora podem retirar os 40 medicamentos disponíveis no programa sem custos.

Além disso, absorventes foram incluídos entre os produtos gratuitos oferecidos, disponíveis para brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, entre 10 e 49 anos de idade, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.