Covid-19: Região Norte apresenta sinais de queda e Centro-Sul aumento de casos

São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são líderes em casos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os dados mais recentes do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgados nesta sexta-feira, 16, revelam uma mudança no panorama epidemiológico do País. Enquanto a Região Norte, que há semanas estava em alerta devido ao aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionados à Covid-19, apresenta uma diminuição, algumas áreas do Centro-Sul mostram sinais de crescimento. No Norte, que foi a última região a enfrentar um aumento de SRAG devido à Covid-19, há indícios de uma possível reversão dessa tendência, com sinais até mesmo de queda.

Ele enfatiza a importância do isolamento e do uso de máscaras, independentemente do resultado do teste, como medida preventiva eficaz. Quanto à incidência e mortalidade de SRAG, nas últimas oito semanas, o padrão típico de maior impacto entre crianças pequenas e idosos persiste. A incidência da síndrome continua afetando principalmente crianças menores de 2 anos e pessoas com 65 anos ou mais.

Em relação às unidades da Federação, sete e estados resentam um crescimento na tendência de longo prazo de SRAG, com dados indicando associação com a Covid-19. Quanto às capitais, quatro delas mostram sinais de crescimento. Os resultados também revelam a prevalência de diferentes vírus respiratórios entre os casos positivos, com a Covid-19 sendo a mais predominante.