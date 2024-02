Absorvente gratuito pelo SUS: veja como ter acesso ao serviço

Com a autorização em mãos, basta ir a qualquer drogaria credenciada no programa Farmácia Popular, portando também documento oficial com foto . Caso o beneficiário do absorvente seja menor de idade, a retirada deve ser feita pelo responsável legal.

Se você atende aos requisitos acima, para receber os absorventes pelo Farmácia Popular é necessário emitir uma autorização pelo aplicativo ou pelo site Meu SUS Digital (antigo Conecte SUS). Caso haja dificuldade ou impossibilidade de acessar a plataforma, é possível conseguir o documento em postos de saúde, Centros de Referência em Assistência Social (Cras), Centros Pop e com equipes do projeto Consultório na Rua.

Por fim, há restrição de idade para participar do programa. É necessário estar dentro do que é considerado, por critérios médicos, como idade fértil : entre 10 e 49 anos.

Pessoas em situação de rua e recolhidas no sistema carcerário também têm direito ao benefício. Nestas situações, não há requisitos de renda familiar. Em todos os casos, porém, é preciso ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

É necessário que, no documento do beneficiário, conste o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Carteira Nacional de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo, contam com o número. Desde 2017, a Certidão de Nascimento também precisa, obrigatoriamente, trazer o registro.

Caso o beneficiário não possua nenhum documento com o número do CPF, é preciso apresentar também um comprovante de inscrição no cadastro. Ele pode ser emitido no site da Receita Federal, clicando aqui.

Distribuição de absorventes gratuitos: onde retirar?

Para a maioria da população, a retirada dos absorventes gratuitos fornecidos pelo SUS ocorre em qualquer unidade do Farmácia Popular. A lista completa, com mais de 31 mil estabelecimentos, pode ser conferida no site do Ministério da Saúde, clicando aqui.