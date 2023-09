Mulher paralisada após AVC volta a 'falar' por IA; entenda

Ann Johnson conseguiu falar novamente por meio de um avatar digital que traduz os sinais cerebrais da paciente em falas e expressões Crédito: /Reprodução/Youtube - UC San Francisco (UCSF)

Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há 18 anos, uma mulher com paralisia conseguiu se comunicar por meio de um implante que traduz os sinais cerebrais em palavras e expressões faciais, mostrando-os em um computador. Ann Johnson, de 47 anos de idade, é canadense e ensinava matemática quando sofreu um AVC no ano de 2005. Até hoje, as causas do derrame são desconhecidas. Johnson ficou gravemente paralisada e foram necessários anos de terapia para que a docente conseguisse retomar suas expressões faciais ou para realizar atos simples, como sorrir e chorar.

Porém, a sua fala não retornou, e a sua comunicação passou a ser por meio de um aparelho que Ann digitava lentamente palavras por meio de movimentos da cabeça. Primeiro contato da mulher com o avatar Há cerca de dois anos, Johnson leu uma notícia de um paciente, também com paralisia, que foi ajudado por um grupo de cientistas e de médicos na Universidade da Califórnia a traduzir seus sinais cerebrais para texto. A máquina também é o primeiro produto a reconhecer sinais cerebrais e ter capacidade de traduzi-los em expressões e falas.

A mulher entrou em contato com equipe médica e científica, buscando uma forma de conseguir se comunicar e de mudar sua jornada.

Como funciona a Inteligência Artificial? Primeiramente, o grupo implantou uma placa fina, que contém 253 eletrodos, na superfície do cérebro de Johnson, pois eles são capazes de captar os sinais cerebrais do paciente e enviar para os músculos dos lábios, língua, mandíbula e laringe, quando a paciente tenta dizer alguma palavra ou frase. O sistema precisou de 18 horas "reconhecendo" Johnson, com ela tentando falar nove mil frases.

O dispositivo pode decodificar até 80 palavras em um minuto, diferentemente da outra máquina que Ann usava, que eram só 14 por minuto. Avatar com a mesma voz de Ann Johnson

Para vocalizar a fala, um avatar é o responsável por dizer as frases que a paciente quer no computador, e até fazer expressões faciais, conectadas com o que a pessoa quer simular.