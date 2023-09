Ultraprocessados: o que se esconde nas prateleiras dos supermercados

Outro dado alarmante levantado pelo estudo é em relação aos chocolates. A pesquisa encontrou que 100% dos chocolates analisados contém pelo menos um nutriente em excesso, 98% têm cosméticos aditivos e 91%, sabores ou cores artificiais.

Os chocolates, assim como biscoitos e margarinas encontrados nos supermercados, são alimentos ultraprocessados, formulações industriais produzidas a partir de materiais que só podem ser acessados pela indústria alimentícia. Pesquisas mostram que esses alimentos são maléficos e estão relacionados à obesidade e a doenças crônicas.

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Governo Federal, os alimentos ultraprocessados enganam os dispositivos do sistema digestivo e do cérebro responsáveis por regular o balanço de calorias, fazendo com que a sinalização de saciedade após o seu consumo não aconteça ou aconteça de forma tardia. Por isso, um dos maiores problemas desses alimentos é que eles sejam vistos da mesma forma que os não processados.

Porém, ainda não há uma classificação precisa para quais alimentos são ou não ultraprocessados. Com isso, de acordo com a professora do Instituto de Nutrição da UERJ, Daniela Canella, responsável pela pesquisa, é comum que pesquisadores que integram a indústria de alimentos por vezes aleguem que o conceito de ultraprocessados não deveria ser usado em políticas públicas em recomendações nutricionais.

A proposta da pesquisa, que teve início em 2017, é aplicar o que se sabe teoricamente sobre alimentos ultraprocessados a dados de rótulos de alimentos, coletados em parceria pela USP e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nas maiores redes de supermercados do país.

Como funciona o sistema de classificação

A pesquisa utilizou o sistema de classificação Nova, diferente das demais classificações, nas quais alimentos como leites achocolatados e leites não processados acabavam entrando na mesma categoria. A classificação Nova categoriza esses produtos através da extensão e do propósito do seu processamento, entre alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e ultraprocessados.