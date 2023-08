8 dicas para prevenir a insuficiência arterial durante o inverno

Médico explica como as baixas temperaturas contribuem para uma circulação sanguínea mais lenta

O sangue tem um papel essencial na manutenção da temperatura corporal, e sua função se torna ainda mais crucial em períodos de baixas temperaturas. Isso acontece devido à maior demanda nos vasos sanguíneos durante o inverno. Para pacientes com a saúde vascular já comprometida, essa situação pode desencadear ainda mais complicações.

“O frio contrai as artérias (vasoconstricção) e dificulta ainda mais a chegada de sangue arterial principalmente às extremidades e pode causar insuficiência arterial, ou seja, dificulta e estreita o acesso do sangue para os outros membros, em especial em pessoas que já sofrem problemas com a circulação”, conta o Dr. Caio Focássio, cirurgião vascular.

Condições que podem piorar a circulação sanguínea

Segundo o médico, o acúmulo de gordura nas artérias, causado por excesso de peso, diabetes, tabagismo e hipertensão, as deixa ainda mais estreitas, então o processo de circulação se torna mais lento. “Quando há predisposição genética ou quadros de obesidade, alimentação desequilibrada e sedentarismo, a preocupação se torna ainda maior nessa época do ano”, alerta o Dr. Caio Focássio.