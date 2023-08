6 fatos que você precisa saber sobre doação de órgãos

A maioria dos receptores precisam tomar medicamentos imunossupressores pelo resto da vida para evitar a rejeição do órgão doado. Esses medicamentos suprimem o sistema imunológico do receptor para que ele não ataque o órgão transplantado.

Não apenas órgãos podem ser doados em vida, mas também parte do fígado, pulmão, pâncreas e rins. Doadores vivos são tipicamente parentes próximos ou amigos do receptor e passam por extensos testes de compatibilidade e avaliação médica.

O coração do doador pode continuar a bater mesmo após a remoção do órgão para transplante (Imagem: Rasi | Shutterstock)

3. Coração pode continuar a bater

Em alguns casos, o coração do doador pode continuar a bater mesmo após a remoção do órgão para transplante. Isso ocorre porque o sangue rico em oxigênio ainda está sendo circulado no corpo após a morte cerebral e também possui um sistema de condução elétrica próprio, independente do sistema neurológico.

4. Primeiro transplante bem-sucedido

O primeiro transplante bem-sucedido de órgão humano foi um transplante de rim realizado em 1954. O doador e o receptor eram gêmeos idênticos, o que minimizou o risco de rejeição do órgão transplantado.

5. Primeiro transplante de coração

O primeiro transplante de coração humano foi realizado em 1967 pelo cirurgião Christian Barnard, na África do Sul. O receptor sobreviveu por 18 dias após o transplante.