Agosto Branco: mês busca conscientizar sobre o câncer de pulmão

O ocorrido trouxe à tona a campanha Agosto Branco , que busca conscientizar sobre o câncer de pulmão. Segundo estimativas de 2023 do Instituto Nacional de Câncer (Inca), este é o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil.

A atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, com 83 anos de idade. A causa da morte ainda não foi revelada, mas a artista tratava de um câncer de pulmão desde o fim do ano passado.

Segundo o Ministério da Saúde , a taxa de incidência do câncer de pulmão vem diminuindo desde meados da década de 1980 entre homens e desde meados dos anos 2000 entre as mulheres. "Essa diferença deve-se aos padrões de adesão e cessação do tabagismo constatados nos diferentes sexos", explica o órgão.

Câncer de pulmão: tratamento

O tratamento deste tipo de câncer envolve uma equipe multidisciplinar para todos os cuidados necessários.

Um dos procedimentos é a cirurgia, e consiste na retirada do tumor, que viabiliza os melhores resultados. No entanto, esse tratamento geralmente só é indicado no estágio inicial do câncer.



Quimioterapia e radioterapia também são recomendados.