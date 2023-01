Mulher dá à luz a superbebê: "Não imaginava que ela iria pesar mais de 5 kg"

Luciana Brandt, 41, surpreendeu-se ao dar à luz a Maria Vitória, que nasceu pesando 5,046 quilos (kg), com 51 centímetros (cm). O parto cesáreo aconteceu no Hospital Maicé, no Oeste de Santa Catarina.

A mãe contou que a filha era muito esperada e planejada, mas não imaginava que a criança nasceria tão grande. "Estou muito feliz pela chegada dela e não imaginava que ela iria pesar mais de 5 kg", disse Luciana.

"Ela foi muito esperada e planejada, pois eu já tenho 41 anos de idade, e meu médico disse que eu já não tinha mais óvulos para poder prosseguir com uma gestação devido a uma menopausa precoce. A Maria Vitória é minha sexta gestação, mesmo sabendo que teria poucas chances de engravidar novamente me mantive com muita fé, e Deus quis assim", comentou a mãe. As informações são do O Tempo.

A filha mais velha de Luciana saiu de Treze Tílias (SC) para acompanhar o parto. Angela Brandt, 23, contou que tudo foi muito planejado para a espera da Maria Vitória, inclusive ela mencionou que a mãe já estava guardando as roupinhas para a espera da irmã.



Superbebê nasce em Santa Catarina com mais de 5kg (Foto: Reprodução/Facebook)



