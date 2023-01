Anvisa proíbe venda de pomadas capilares após casos de cegueira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou resolução proibindo a venda de sete marcas de pomadas modeladoras para cabelo. A medida foi anunciada na noite dessa segunda-feira, 16.

A decisão ocorre após a suspensão, em 6 de janeiro, das vendas de produtos de uma marca específica. Além dos relatos de danos à saúde, foi descoberto que a empresa funcionava de maneira irregular desde 2018, por falta de licença sanitária.

A investigação da Agência começou após relatos, em redes sociais, de que pomadas modeladoras estariam causando problemas oculares. Clientes afirmaram ter sofrido de irritação e inchaço na área até casos de cegueira parcial.

Em dezembro de 2022, a Anvisa publicou um alerta sobre a possível relação entre as pomadas modeladoras e problemas nos olhos. À época, não foram apontados produtos específicos ligados aos relatos, com o aviso abrangendo toda a categoria.

A Agência aprofundou as análises após mais de 150 casos de danos oculares serem relacionados ao uso das pomadas modeladoras. Os produtos não entram em contato direto com os olhos durante o uso. Ao lavar o cabelo após uma aplicação, no entanto, eles escorrem pelo rosto junto à água do banho, causando os problemas de saúde.

Pomadas modeladoras proibidas pela Anvisa

Em 6 de janeiro, a Anvisa proibiu a venda e fabricação de itens da empresa Microfarma Indústria e Comércio Ltda. Um dos produtos, a pomada "Cassu Braids Cassulinha", estava ligado aos casos de problemas oculares. A empresa também estava com CNPJ irregular e licença sanitária cancelada desde 2018.

Na resolução mais recente foi incluída outra pomada da Microfarma e mais seis produtos de outras cinco fabricantes. Veja a lista abaixo:

Pomada modeladora para tranças anti-frizz Be Black - Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli;

- Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli; Pomada Black Essenza Hair - Evolução Indústria de Cosméticos Ltda. - ME;

- Evolução Indústria de Cosméticos Ltda. - ME; Pomada modeladora para tranças boxbraids Fixa Liss - Evolução Indústria de Cosméticos Ltda. - ME;

- Evolução Indústria de Cosméticos Ltda. - ME; Pomada Cassu Braids Cassulinha (já proibida desde 6 de janeiro) - Microfarma Indústria e Comércio Ltda.;

(já proibida desde 6 de janeiro) - Microfarma Indústria e Comércio Ltda.; Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic (já proibida desde 6 de janeiro) - Microfarma Indústria e Comércio Ltda.;

(já proibida desde 6 de janeiro) - Microfarma Indústria e Comércio Ltda.; Pomada modeladora Rosa Hair Mega Fixação - Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. ME;

- Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. ME; Pomada modeladora Master Fix Black Ser Mulher - Supernova Indústria, Comércio e Serviços Ltda.

