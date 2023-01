Mais Médicos: Ceará está entre os cinco estados com mais profissionais contratados

O Ceará tem 641 profissionais contratados atuando no Programa Mais Médicos, criado em 2013 pelo Governo Federal. Ao todo, 8.727 profissionais estão na ativa nos 26 estados e no Distrito Federal. Apenas São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco têm mais médicos do que o Ceará em atuação.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a meta é revitalizar o Programa e priorizar a vinculação dos profissionais. “A fragilização do Mais Médicos nos últimos anos deixou um vazio de assistência em vários municípios. Nossa meta é reverter esse quadro, mantendo as linhas básicas do programa e pensando em incentivos para os médicos brasileiros”, ressalta Nísia.

Junto ao Ceará, os estados que têm o maior número de médicos no Programa são: São Paulo, com 1.055 médicos; Bahia, com 830, Minas Gerais, com 708, e Pernambuco com 515. De acordo com o Ministério da Saúde, com a criação do programa, cerca de 700 cidades em áreas remotas puderam ter, pela primeira vez, um profissional no atendimento de atenção básica. Ainda conforme o Ministério, além da captação emergencial dos médicos, o intuito é promover ações voltadas à infraestrutura e expansão da formação no País.

