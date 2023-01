Tecido sintético consegue restaurar função erétil em porcos

Cientistas chineses criaram um tecido sintético que permitiu a porcos com lesões no pênis recuperar a função erétil, um avanço que pode ser promissor para ajudar humanos no futuro.

"Esta é uma área que recebe pouca atenção, mas as necessidades são enormes", disse em um comunicado Xuetao Shi, um dos autores do estudo, publicado nesta quarta-feira (4) na revista Matter.

Segundo estimativas dos especialistas, 50% dos homens entre 40 e 70 anos experimentam algum tipo de disfunção erétil, e cerca de 5% sofrem da doença de Peyronie.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa doença, normalmente causada por lesões durante as relações sexuais, se caracteriza pelo desenvolvimento de fibrose ao nível de uma membrana do pênis, conhecida como túnica albugínea, o que pode causar dor e a curvatura do pênis.

Um dos possíveis tratamentos é a cirurgia que envolve um transplante. Mas de acordo com os pesquisadores, os "remendos" usados hoje para substituir a túnica albugínea com outros tecidos do corpo podem ser rejeitados pelo sistema imunológico.

Portanto, os cientistas chineses utilizaram um tecido sintético, feito de hidrogel à base álcool polivinílico, que imita a elasticidade do tecido natural.

Para os estudos, os pesquisadores testaram esse tecido artificial em miniporcos Bama que tinham lesões na túnica albugínea. Os novos "remendos" combinados a uma injeção de solução salina restauraram a função erétil "similar à do tecido normal do pênis", afirmaram.

"Ficamos surpresos com os resultados dos experimentos com animais, em que o pênis recuperou uma ereção normal imediatamente depois" de usar o tecido sintético, disse Shi, pesquisador da Universidade de Tecnologia do Sul da China, em Cantão.

Um mês depois do procedimento, também foram verificados bons resultados. "A próxima etapa será considerar a reparação do defeito geral do pênis ou a construção de um pênis artificial de uma perspectiva holística", contou.

As descobertas "parecem promissoras para reparar as lesões do pênis em humanos" e esse processo pode se estender para criar outros tecidos no futuro, por exemplo, para órgãos como o coração e a bexiga, ressalta o estudo.

cl/des/ad/gm/ic/mvv

Tags