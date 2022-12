Vespas macho usam pênis como ferrão, revela estudo

Vespas macho, que não têm ferrão, usam seus pênis dotados de espinhos como uma arma defensiva para evitarem serem comidos por predadores - revelou um estudo publicado nesta segunda-feira (19).

Cientistas japoneses fizeram essa descoberta acidental, depois que um deles foi mordido por um desses insetos.

Shinji Sugiura, bióloga especializada em estratégias antipredadoras em animais da Universidade de Kobe, contou à AFP que, depois que uma de suas alunas - Misaki Tsujii, coautora do estudo publicado na revista Current Biology - foi picada por uma vespa macho, ela decidiu provocar um ataque similar em si mesma.

Vespas machos não têm o temido ferrão venenoso, com o qual as fêmeas estão ocupadas.

"Como achava que os machos fossem inofensivos, me surpreendeu sentir a dor de uma picada", afirmou.

A hipótese de que certos insetos machos possam picar com seus órgãos genitais já havia sido formulada antes, mas faltavam provas, acrescentou a cientista.

Sugiura suspeitava de que os dois grandes espinhos localizados em ambos os lados do pênis do inseto fossem os responsáveis pela dor produzida. Para testar sua hipótese em laboratório, ofereceu vespas a duas espécies de rãs.

"Observamos muitos machos que, no momento do ataque, perfuravam a boca, ou outros órgãos das rãs, com seus órgãos genitais", descreve.

Em um dos vídeos que registram o teste, vê-se um dos anfíbios tentando mastigar o inseto, antes de retirá-lo de sua boca com a ajuda de uma pata. Ao todo, mais de um terço dos predadores acabou cuspindo as vespas após serem picados.

Quando o experimento foi reproduzido com vespas que tiveram seus órgãos genitais removidos, os sapos engoliram os insetos.

A diferença entre as duas situações foi "estatisticamente significativa, o que sugere que se trata de uma estratégia de sobrevivência dos machos que tem influenciado a história evolutiva das vespas", ressaltou a pesquisadora.

Para além de seu papel reprodutivo, os genitais dos insetos foram pouco estudados até agora. E não é por falta de casos interessantes. Descobriu-se, por exemplo, que as mariposas-esfinge usam seus órgãos genitais para emitir ultrassons contra morcegos.

E Shinji Sugiura investigou a maneira como certos besouros conseguem escapar após serem engolidos saindo pelo ânus de seus predadores.

Agora, a bióloga pretende determinar se outras famílias de vespas têm o mesmo sistema de defesa genital.

