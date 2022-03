Ex-BBB Thais Braz se submete à cirurgia para reduzir 2 cm da testa

A ex-BBB e influencer Thais Braz, de 29 anos de idade, compartilhou com seus seguidores nesta quinta, 10, que fez uma cirurgia plástica para reduzir 2 centímetros de sua testa. Durante sua participação no Big Brother Brasil 21 (BBB 21), Thais chegou a sofrer críticas e piadas com a aparência de sua testa e a franja se tornou uma marca registrada da dentista para lidar com a insegurança que vem desde a infância.

"Deu tudo certo, graças a Deus. Escolhi muito o profissional e também era uma coisa que me incomodava muito, muito mesmo, desde criança. Não tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e já está tudo bem, foi super tranquilo", contou Thais em sua conta do Instagram.

A ex-sister apareceu nos stories com a testa enfaixada, se recuperando da cirurgia. "A única coisa que sinto é a cabeça latejando às vezes. Mas bem mais tranquilo do que imaginei", Ela precisará ficar uma semana com a faixa no local.

Frontoplastia é o nome da cirurgia que a ex-BBB Thais foi submetida

A cirurgia plástica para diminuir o tamanho da testa se chama Frontoplastia e, segundo a ex-BBB, custou em torno de R$ 25 mil. O médico Rostand Lanverly, que realizou a cirurgia de Thais, comentou sobre o procedimento em sua conta no Instagram.

"Minha principal meta nessa cirurgia é a melhor cicatriz. Para isso, preciso sempre respeitar os limites de cada corpo para que a cicatriz fique sem tensão e na linha capilar ideal com a intenção de se tornar o mais imperceptível possível", explicou

