Sobral: Santa Casa faz ensaio fotográfico de bebês prematuros e suas mães

Bebês prematuros internados na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) participaram de um ensaio fotográfico junto às suas mães no começo deste mês. As fotografias fazem parte da campanha Novembro Roxo e foram organizadas pela equipe de neonatologia da unidade de saúde.

LEIA TAMBÉM | Novembro Roxo: quais os riscos do parto prematuro para um bebê?

Com o objetivo de levar alegria e conforto para as famílias que acompanham o tratamento e desenvolvimento do bebê prematuro, a ação acontece anualmente em novembro, em alusão ao mês da prematuridade. Na iniciativa, os bebês ainda receberam adereços como tiaras e gorros, doados pelo médico Manuel Messias, e pelas lojas Menina Prendada e Encantos de Alice.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A enfermeira Rosana Furtado destaca que a fotografia vem trazer cor e alegria para acalentar o coração das famílias dos bebês. Segundo ela, é um gesto simples, mas que faz a diferença no acolhimento que é direcionado à família dos pacientes prematuros.

Sobre o assunto Novembro Roxo: Hospital Geral Dr. César Cals realiza IV Semana da Prematuridade

Campanha alerta para riscos da prematuridade de bebês

Pais e bebês prematuros devem ficar juntos, defende campanha

Artesã brasileira cria bebês hiperrealistas

Conforme a coordenadora de enfermagem do Serviço de Neonatologia da Santa Casa, Andrea Ribeiro, o ensaio fotográfico é fruto do trabalho de humanização que vem sendo realizado pela equipe multidisciplinar de neonatologia da unidade. Ela afirma que os profissionais são engajados nos cuidados e preparativos para a sessão de fotos. E, assim, são comemoradas as vitórias de cada prematuro que sobreviveu.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags