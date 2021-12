Capital paulista começa a vacinar grupo prioritário contra gripe

A capital paulista começa hoje (24) a vacinar contra a gripe o grupo prioritário, composto por idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas e lactantes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), hoje a vacinação ocorre nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs/UBSs) integradas, até as 19h. A partir do dia 27 de dezembro, segunda-feira, será feita também nos megapostos, drive-thrus e farmácias.

A vacinação contra a covid-19 ocorre em esquema especial hoje e no dia 31 de dezembro na capital. Nesta sexta-feira, a campanha segue com aplicação de primeira dose (D1), segunda dose (D2) e dose adicional. Nos dias 25 e 26, sábado e domingo, a aplicação estará suspensa

Nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro a imunização continua em esquema especial, retornando normalmente no dia 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria de Saúde informou que os hospitais veterinários das zonas norte, leste e sul abrirão apenas para atendimentos de urgências hoje e no dia 31, das 7h às 12h. O atendimento retorna nas segundas-feiras (27 de dezembro e 3 de janeiro de 2022).

Tags