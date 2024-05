Árvore espatódea pode entrar na Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Ceará

Grupo de Trabalho do Estado do Ceará analisa a inclusão da espécie que traz risco mortal para abelhas, insetos e beija-flores. É possível solicitar a remoção da ávore em áreas urbanas de Fortaleza

Com o objetivo de discutir o tema, o Grupo de Trabalho (GT) de Florestamento, Reflorestamento e Educação Ambiental do Governo do Ceará se reuniu de forma online nessa quarta-feira, 15.

A árvore exótica espatódea , originária do continente africano, pode entrar na Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Ceará . A espécie foi introduzida no Estado como ornamental devido às suas flores de cores marcantes, mas traz riscos para a biodiversidade local, pois é tóxica e compete com espécies nativas.

Participaram da reunião integrantes de diversos órgãos, como Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH), Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Nos próximos dias, o Grupo de Trabalho do Estado deve aguardar o resultado da análise e votação. Após isso, a minuta da lista irá para apreciação da assessoria juridica do Estado, que estando de acordo deverá publicar a inclusão da espécie na lista. O prazo desse trâmite é de 30 dias.

De acordo com a Base de Dados Espécies Exóticas Invasoras do Instituto Hórus, as flores das espatódeas possuem substâncias tóxicas que podem causar envenenamento imediato de beija-flores, abelhas e outros insetos nativos.